Александр Мостовой: Дисквалификация Еременко? Помню, у Шалимова было что-то подобное, это серьезный психологический удар

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.



«Как отсутствие этого футболиста отразится на игре армейцев мы уже видим. Ясно, что из-за одного человека вряд ли что-то «сломается». Другое дело, что Роман в начале этого сезона был одним из лучших игроков, много забивал и отдал голевые передачи. Скажем так: делал игру ЦСКА. Потом случилась эта история с командой...Мы видим, как армейцы сильно сдали.



Что будет с Еременко дальше? Это очень серьезный психологический удар. Помню, у Игоря Шалимова была какая-то дисквалификация. Что-то обнаружили у него после болезни. При чем, ему тоже было на тот момент около 30 лет. Очень тяжело было вернуться. Вообще, для любого спортсмена это огромный срок. Все-таки, Еременко еще не очень возрастной. К тому же, надо надеяться на спортивную амнистию. Может и простят...», – сказал Мостовой.



Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.