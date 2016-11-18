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Футбольная ассоциация Финляндии: Осуждаем поступок Еременко, но готовы помочь

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генсекретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде прокомментировал дисквалификацию на два года полузащитника сборной и ЦСКА Романа Ерменко.

– Футбольная ассоциация благодарит УЕФА за тщательное расследование случая, и разочарована, в поведении футболиста первой сборной.

Употребление Еременко наркотиков недопустимо. Мы очень сожалеем, что так произошло. И осуждаем футболиста. Тем не менее, всегда готовы помочь Еременко, если ему эта помощь потребуется, –заявил корреспонденту «Советского спорта» генсек ассоциации Марко Касагранде.

Напомним, что в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина.

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