Футбольная ассоциация Финляндии: Осуждаем поступок Еременко, но готовы помочь
Генсекретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде прокомментировал дисквалификацию на два года полузащитника сборной и ЦСКА Романа Ерменко.
– Футбольная ассоциация благодарит УЕФА за тщательное расследование случая, и разочарована, в поведении футболиста первой сборной.
Употребление Еременко наркотиков недопустимо. Мы очень сожалеем, что так произошло. И осуждаем футболиста. Тем не менее, всегда готовы помочь Еременко, если ему эта помощь потребуется, –заявил корреспонденту «Советского спорта» генсек ассоциации Марко Касагранде.
Напомним, что в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина.
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