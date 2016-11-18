Никита Симонян: Мне по-человечески жаль Еременко

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

- Жаль очень самого Еременко, чтобы ни было. Очень жаль. Безусловно, это отразится и на команде, потому что найти замену такому игроку сразу не так просто. Что тут скажешь… Очень по-человечески мне Романа жаль. Но, как говорится, перед законом мы все равны, и закон в спорте не исключение. Сколько было наказано наших спортсменов за употребление допинга – то же самое и здесь. Досадно, но нечего делать, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.