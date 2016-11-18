Вячеслав Колосков: У Еременко есть шанс побороться через CAS

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

- Как кокаин попал в организм Еременко надо узнавать у него, вместе с ним не курил, ничего не делал и поэтому не понимаю, как это произошло. Как ЦСКА может быть виноват? Клуб не виноват, есть конкретный виновник, и надо спрашивать у него. А ему никого, кроме себя, винить некого.

Хоть употребление допинга и серьезное нарушение, но оно первое, есть шанс побороться через CAS, я бы на месте Еременко попробовал. Жалко, что футболиста такого уровня мы не увидим в нашем чемпионате, - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.