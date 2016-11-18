ЦСКА собирается обжаловать дисквалификацию Романа Еременко
ЦСКА на своем официальном сайте подтвердил, что получил уведомление от КДК УЕФА по поводу отстранения полузащитника армейцев Романа Еременко.
«КДК УЕФА уведомил ПФК ЦСКА об отстранении Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года», – сообщается в заявлении клуба.
ЦСКА вместе с финским футболистом намерен обжаловать данное решение в CAS.
Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.