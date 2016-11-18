ЦСКА собирается обжаловать дисквалификацию Романа Еременко

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«Кокаин? Теперь Еременко в клубе Марадоны и Тайсона». Реакция из Финляндии Как отреагировали в Финляндии на заявление УЕФА о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко за употребление кокаина.

Ринат Билялетдинов: Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание Еременко Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

УЕФА: В ближайшие дни в ЦСКА будет отправлена мотивировочная часть решения по Еременко УЕФА намерен в ближайшие дни прислать письмо ЦСКА, в котором будет обоснована дисквалификация полузащитника московских армейцев Романа Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Юрист Еременко: Дисквалификацию Романа можно отменить Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко, прокомментировал решение УЕФА о двухлетней дисквалификации футболиста за употребление запрещенного вещества.

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