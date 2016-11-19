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Павел Порядин: При Назарове мы стали играть в более агрессивный хоккей

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин рассказал, что изменилось в игре команды с приходом на пост главного тренера Андрея Назарова.

«Новый штаб изменил нашу тактику. Мы стали играть в более агресcивный, активный хоккей. Если в общих чертах, нас просят больше бросать и больше вылезать на ворота. Ну от нас, молодых, Андрей Викторович дополнительно требует проявлять именно молодежную страсть, с криками лезть вперед, биться», - цитирует игрока официальный сайт нижнекамцев.

Напомним, Назаров возглавил «Нефтехимик» в конце октября, когда команда занимала предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ. На данный момент клуб из Татарстана идет 12-м. 

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