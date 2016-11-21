Музей хоккея в Парке Легенд представляет новую выставку «Красная машина. Страницы истории»

Спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд» объявляет об открытии в Музее хоккея новой выставки «Красная машина. Страницы истории». Выставка приурочена к празднованию 70-летия отечественного хоккея в нашей стране и стартует в первых числах декабря.



Впервые Музей хоккея открыл свои двери в рамках Чемпионата мира по хоккею в мае 2016 года. Согласно регламенту IIHF попасть в музей могли только обладатели билетов на матчи. По окончании Чемпионата мира музей закрылся для подготовки к празднованию 70-летия отечественного хоккея и работе над экспозицией.



В декабре Музей хоккея начинает постоянную работу и впервые приглашает к себе всех желающих.



Выставка «Красная машина. Страницы истории» посвящена зарождению хоккея в нашей стране (1946 год), а также выступлениям сборных команд по хоккею с шайбой СССР и России в период с 1954 года до настоящего времени. Это хронология борьбы за золото, ледовые подвиги указанного периода, воспоминания легендарных хоккеистов, видео- и фотохроника, а также историческая подборка хоккейной амуниции и личных вещей великих спортсменов.



Среди экспонатов:



игровая клюшка одного из первых хоккейных матчей, который состоялся 22 декабря 1946 года;



золотые медали всех чемпионатов мира и олимпийских игр, выигранных сборной СССР и России с 1954 года;



уникальная подборка масок вратарей сборной СССР 60-х – начала 70-х годов;



игровые свитеры московских команд «Спартак» и «Крылья Советов» начала 50-х годов;



исторические документы – наградные листы, почетные грамоты, распоряжения органов государственной власти, исторически важных для отечественного хоккея;



игровые клюшки с автографами знаменитостей отечественного и мирового хоккея: Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова, Валерия Каменского, Алексея Касатонова, Сергея Макарова, Зинэтулы Билялетдинова и многих других;



элементы экипировки и шайбы с турниров разных лет.



Экспонаты для выставки взяты из фондов музея, а также предоставлены Федерацией хоккея России, хоккейными клубами, газетой «Советский спорт», Союзом филокартистов России.



Интерактивная часть выставки представлена хоккейными воротами и экипировкой вратаря, которую любой желающий может примерить и почувствовать себя настоящим хоккейным голкипером сборной России.



Посетители могут также осмотреть Зал Славы отечественного хоккея. На сегодняшний день Зал Славы включает 147 почетных членов, среди которых как прославленные игроки и тренеры, так и выдающиеся функционеры и судьи. В Зале в интерактивном виде представлена полная информация о заслуженных деятелях хоккея.



Зал Славы отечественного хоккея не раз становился площадкой проведения официальных церемоний и тематических мероприятий: здесь прошло оглашение состава сборной России на Чемпионат мира по хоккею 2016, церемония посвящения выпускников СДЮШОР в хоккеисты, автограф-сессии легенд нашего хоккея, фестиваль хоккейных видеороликов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), презентации книг, ключевые мероприятия спортивных федераций и организаций и другие мероприятия.



С декабря билеты в Музей хоккея будут продаваться в кассах ВТБ Ледового Дворца, стоимость составит 200 рублей (полный), 100 рублей (льготный).



График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 20 часов.



Дополнительная информация: pr@parklegends.ru



О Музее хоккея



Музей хоккея создан в рамках спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» по инициативе клуба «Легенды Хоккея». Церемония открытия Музея состоялась в первый день Чемпионата мира по хоккею – 6 мая 2016 года. Музей расположен в здании памятника архитектуры начала XXвека. Важными задачами музея являются сохранение культурно-исторического наследия СССР и России, воспитание чувства патриотизма на примере спортивных достижений соотечественников и вовлечение в спорт молодого поколения. Проект осуществляется при поддержке Федерации хоккея России.