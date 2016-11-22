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Президент «Рубина»: Гинер – джентльмен. На таких людях держится футбол

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что все вопросы между казанским клубом и ЦСКА по переходу Романа Еременко были решены вне юридической плоскости.

- Вы видели реакцию пресс-атташе «Ростова» на баннер казанских болельщиков, который был посвящен Азмуну?
- Нет, я футбол смотрел. Не знаю, кто это такой. И ни желания, ни времени узнавать это у меня не было. Еще раз: пусть сначала завершатся все юридически процедуры по делу Азмуна, а после этого мы вам все с удовольствием расскажем: как все было, - говорит Метшин.

- Пару лет назад похожая история была с Романом Еременко.
- Евгений Гинер поступил очень порядочно со мной, как с новым президентом клуба «Рубин». Когда я поднял этот вопрос, мы это обсудили вне юридической области, и он выполнил данные обещания. Поступил как джентльмен. Поэтому «Рубин» с ЦСКА вопрос по Еременко решил вне юридической области, а рукопожатием двух руководителей клубов. Гинер – джентльмен. На таких людях футбол и держится.

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