Президент «Рубина»: Гинер – джентльмен. На таких людях держится футбол

Президент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что все вопросы между казанским клубом и ЦСКА по переходу Романа Еременко были решены вне юридической плоскости.

- Вы видели реакцию пресс-атташе «Ростова» на баннер казанских болельщиков, который был посвящен Азмуну?

- Нет, я футбол смотрел. Не знаю, кто это такой. И ни желания, ни времени узнавать это у меня не было. Еще раз: пусть сначала завершатся все юридически процедуры по делу Азмуна, а после этого мы вам все с удовольствием расскажем: как все было, - говорит Метшин.

- Пару лет назад похожая история была с Романом Еременко.

- Евгений Гинер поступил очень порядочно со мной, как с новым президентом клуба «Рубин». Когда я поднял этот вопрос, мы это обсудили вне юридической области, и он выполнил данные обещания. Поступил как джентльмен. Поэтому «Рубин» с ЦСКА вопрос по Еременко решил вне юридической области, а рукопожатием двух руководителей клубов. Гинер – джентльмен. На таких людях футбол и держится.