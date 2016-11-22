Российские телеканалы до сих пор не купили права на чемпионат мира-2018

Российское телевидение пока не купило официальные права на показ домашнего ЧМ-2018 по футболу.

Об этом «Советскому спорту» рассказал глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Впрочем, вице-премьер по спорту успокоил всех тех, кого может излишне взбудоражить эта информация:

- Хочу заверить, что российский зритель без футбола в 2018 году не останется точно.

Коллизия очень проста: хотя чемпионат и проходит в России, все права у организаторов – то есть у ФИФА. Международная федерация подняла цену за показ матчей чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года с 32 до 100 миллионов евро. В бюджете у российских телекомпаний таких сумм просто не заложено.

Тем не менее, Мутко выразил уверенность, что проблема будет решена.

- Решать будем просто: проведем тендер, - заявил глава РФС на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза. - Покупатель в любом случае найдется, не переживайте.

