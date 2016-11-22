Горди Дуайер: «Торпедо» вовремя сориентировалось, в третьем периоде сыграло результативно
Главный тренер «Медвешчака« Горди Дуайер поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
- Мне понравилось, как мы начали игру, контролировали большую часть первого периода, продолжили хорошо играть во втором, имели свои шансы. Но «Торпедо» вовремя сориентировалось, в третьем периоде сыграло результативно, а мы бросали, старались, но не забили, - цитирует Дуайера официальный сайт «Торпедо».
Напомним, что хоккеисты нижегородского «Торпедо» разгромили хорватский «Медвешчак» со счетом 5:0.
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