Александр Касперович: Шипулин прекрасно готов к сезону физически, но со стрельбой есть проблемы

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о готовности к сезону лидера мужской команды Антона Шипулина.



– Насколько Антон и вся остальная команда готовы к сезону, мы определяли в два этапа -- после летнего периода, а затем после подготовки на снегу. Сразу замечу, что так как Шипулин вместе с Алексеем Волковым тренируется отдельно от двух других больших групп, в организационном плане для этой мини-команды Андрея Крючкова мы сделали все возможное для прохождения ими полноценнной подготовки.



Первый контрольный срез мы провели после летнего периода подготовки. В индивидуальных гонках Антон показал хорошую готовность -- и функциональную, и в стрелковой подготовке. А вот в эстафете у него абсолютно не получилось выступление. Тренеры пытались оправдать спортсмена, говорили, что прежде он не бегал первые этапы, хотя бегал он, конечно. Поэтому ситуация осталась немного непонятной – спортсмен такого уровня не имеет права заходить на штрафные круги.



На снежном этапе подготовки у Антона все складывалось хорошо, он смотрелся прекрасно во всех компонентах. Мне очень понравилось, как Антон выглядел на последнем сборе в Бейтоштолене – там спортсмен показал очень хороший результат в лыжной гонке, в которой соревновался с сильнейшими лыжниками мира – и скорость держал, и в техническом плане грамотно прошел дистанцию. Создалось впечатление, что он мог показать еще более высокий результат по скорости.

Стрельба Антона на этом сборе снова не порадовала. Такое ощущение, что в стрелковой подготовке Антона допускаются какие-то ошибки.



Сейчас сборная уже объединилась, никаких групп-подгрупп нет, будем проводить полноценный разбор, оценивать ситуацию и, если понадобится, принимать совместные решения по корректировке стрельбы Шипулина, – заявил специалист.