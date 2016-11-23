Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Шипулин прекрасно готов к сезону физически, но со стрельбой есть проблемы

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о готовности к сезону лидера мужской команды Антона Шипулина. 

– Насколько Антон и вся остальная команда готовы к сезону, мы определяли в два этапа -- после летнего периода, а затем после подготовки на снегу. Сразу замечу, что так как Шипулин вместе с Алексеем Волковым тренируется отдельно от двух других больших групп, в организационном плане для этой мини-команды Андрея Крючкова мы сделали все возможное для прохождения ими полноценнной подготовки. 

Первый контрольный срез мы провели после летнего периода подготовки. В индивидуальных гонках Антон показал хорошую готовность -- и функциональную, и в стрелковой подготовке. А вот в эстафете у него абсолютно не получилось выступление. Тренеры пытались оправдать спортсмена, говорили, что прежде он не бегал первые этапы, хотя бегал он, конечно. Поэтому ситуация осталась немного непонятной – спортсмен такого уровня не имеет права заходить на штрафные круги. 

На снежном этапе подготовки  у Антона все складывалось хорошо, он смотрелся прекрасно во всех компонентах. Мне очень понравилось, как Антон выглядел на последнем сборе в Бейтоштолене – там спортсмен показал очень хороший результат в лыжной гонке, в которой соревновался с сильнейшими лыжниками мира – и скорость держал, и в техническом плане грамотно прошел дистанцию. Создалось впечатление, что он мог показать еще более высокий результат по скорости. 

Стрельба Антона на этом сборе снова не порадовала. Такое ощущение, что в стрелковой подготовке Антона допускаются какие-то ошибки. 

Сейчас сборная уже объединилась, никаких групп-подгрупп нет, будем проводить полноценный разбор, оценивать ситуацию и, если понадобится, принимать совместные решения по корректировке стрельбы Шипулина, – заявил специалист.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Аликин: Видимо, прошлые старты научили Шипулина, что говорить надо после победБывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин высказался о готовности к сезону лидера команды Антона Шипулина.Шипулин и Цветков выступят в смешанной эстафете на Кубке мира в Эстерсунде, Бабиков - в сингл-микстеРоссийские биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков выступят в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.Максим Цветков: Теперь моя винтовка легче на полкилоМаксим Цветков: Теперь моя винтовка легче на полкилоБиатлонист сборной России – о своей липовой винтовке, конкуренции в сборной и о том, что сказала супруга, провожая его на Кубок мира.Александр Касперович: За пять месяцев изменить ситуацию в сборной невозможно, но динамика виднаГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился ожиданиями в преддверии нового сезона.Александр Касперович: Не попавшие в состав сборной смогут отобраться на Кубок мира через «Ижевскую винтовку»Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава мужской команды на сбор в Бейтостолене.Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкамПеред стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.Слепцова и Кайшева вошли в состав сборной России на Кубок мира и Кубок IBU, Виролайнен в составе нетТренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева.Алексей Слепов: Заходя на штрафной круг, напеваю «Карусель, карусель…»Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов рассказал о подготовке в межсезонье и целях на предстоящий сезон.Рико Гросс: Хочется победить в общем зачете Кубка нацийСтарший тренер мужской сборной России Рико Гросс рассказал о задачах команды на сезон.Александр Касперович: Главная цель на сезон – комплектование команды на ОИ-2018Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.Группа Гросса начала сбор в ТюмениМужская сборная России начала сбор в тюменском центре «Жемчужина Сибири», где будет тренироваться группа немецкого специалиста Рико Гросса, сообщает АСН «Тюменская Арена».Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Антон Бабиков: Решили с тренерами, что мне лучше подойдет подготовка в группе ПадинаРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему выбрал для подготовки к сезону группу Андрея Падина, а не другого старшего тренера мужской команды – Рико Гросса.Анастасия Кузьмина: Шипулин превзойдет Фуркада, как только ему перестанут этого желатьДвукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина уверена в том, что Антону Шипулину по силам бросить вызов французу Мартену Фуркаду в борьбе за Большой хрустальный глобус.Александр Тихонов: Лидером сборной России мог бы стать Шипулин, но у него нет стержняЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов посетовал на отсутствие лидера в мужской сборной России по биатлону.Антон Шипулин: Каждый биатлонист мечтает выиграть Кубок мира, и я не исключениеРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о ходе своей подготовки к соревнованиям.Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Старший тренер сборной России рассказал, удалось ли ему отдохнуть минувшим летом и с каким настроением команда подходит к новому сезону.Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборнойГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.Александр Касперович: Очень беспокоит стрелковая часть наших биатлонистовГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летней подготовки наших спортсменов.Александр Касперович: Мы сильно переживали из-за женского биатлона, но сейчас появляется хорошая молодежьГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летнего чемпионата страны.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости

Cпецпредложение