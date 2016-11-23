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«Спартак» договорился с Алексеем Миранчуком

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Миранчук
Алексей МиранчукИсточник: «Советский спорт»

По информации «Советского спорта», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук достиг договоренности о переходе в «Спартак».

Ранее 21-летний полузащитник сборной России отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который истекает в конце 2017 года.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.

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