«Спартак» договорился с Алексеем Миранчуком

По информации «Советского спорта», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук достиг договоренности о переходе в «Спартак».

Ранее 21-летний полузащитник сборной России отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который истекает в конце 2017 года.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.