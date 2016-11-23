Валерий Рейнгольд: От перехода Селихова больше остальных проиграл Песьяков

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Александр Селихов не сможет сразу стать основным вратарем команды, поскольку на его позиции удачно играет Артем Ребров.

«Трудно сказать. Я редко Селихова видел. По игре со «Спартаком» ничего сверхъестественного не увидел. Мастерство у него присутствует и парень молодой. Это его главные достоинства. Но ему еще надо выиграть конкуренцию у Реброва. Артем прибавил. Поэтому не сразу Селихов попадет в основной состав. В этой ситуации больше всех проиграл Песьяков. Он оказался третьим лишним и ему нужно искать другую команду», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что во вторник «Спартак» объявил о подписании вратаря «Амкара» Александра Селихова. Соглашение вступит в силу 6 декабря.