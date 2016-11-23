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Валерий Рейнгольд: От перехода Селихова больше остальных проиграл Песьяков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Александр Селихов не сможет сразу стать основным вратарем команды, поскольку на его позиции удачно играет Артем Ребров.

«Трудно сказать. Я редко Селихова видел. По игре со «Спартаком» ничего сверхъестественного не увидел. Мастерство у него присутствует и парень молодой. Это его главные достоинства. Но ему еще надо выиграть конкуренцию у Реброва. Артем прибавил. Поэтому не сразу Селихов попадет в основной состав. В этой ситуации больше всех проиграл Песьяков. Он оказался третьим лишним и ему нужно искать другую команду», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что во вторник «Спартак» объявил о подписании вратаря «Амкара» Александра Селихова. Соглашение вступит в силу 6 декабря.

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