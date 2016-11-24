Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит2 : 3 БСКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 1Медвешчак
Футбол  Краснодар0 : 1Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Светлаков: Выход книги Смертина – это событие

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от предстоящего выхода книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».

– Если человек талантлив – он талантлив во всем. Так вот, это не про Лешу. Он талантлив в двух вещах: он умеет играть в футбол, а также умеет очень глубоко думать и изъяснять свои мысли красивым литературным языком. Поэтому выход книги для меня является событием, – рассказал Светлаков в интервью «Советскому спорту».

Презентация книги Алексея Смертина состоится в редакции «Советского спорта» 6 декабря в 18:30 мск.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Семак пригласил всех на презентацию книги Алексея СмертинаБывший полузащитник сборной России Сергей Семак пригласил всех поклонников футбола на презентацию книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018Сегодня в Москве на почте России прошла церемония гашения марки, выпущенной в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Москве в 2018 году.«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея Смертина«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея СмертинаСмертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга Смертина«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга СмертинаСмертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея Смертина«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея СмертинаПервая книга одного из самых популярных футболистов своего времени Алексея Смертина.Алексей Смертин: У меня симпатии к волку, как к кандидату-талисману ЧМ-2018Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какому талисману ЧМ-2018 симпатизирует.Смертин поучаствует в проекте по поиску молодых талантливых футболистовЭкс-игрок сборной России примет участие в масштабной кампании.Алексей Смертин: Быть представителем «Кожаного мяча» для меня очень почетноВ Москве прошла пресс-конференция, посвященная главному событию года в области юношеского спорта в России — Всероссийскому футбольному турниру «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola 2016».Движение «Россия любит футбол» представило Россию на международной конференции World Football Forum в Париже«Он наорал на меня, а потом попросил шампунь». Как работает тренер Уэльса«Он наорал на меня, а потом попросил шампунь». Как работает тренер УэльсаЭмоциональность и талант – Алексей Смертин описал наставника сборной Уэльса Криса Коулмэна, под руководством которого играл в «Фулхэме».Алексей Смертин: Наши проблемы – в психологииАлексей Смертин: Наши проблемы – в психологииКорреспондент «ССФ» встретился с бывшим полузащитником сборной России у него на «даче» под Бордо.Алексей Смертин: Англичане быстрее, но играть с ними можноАлексей Смертин: Англичане быстрее, но играть с ними можноЭкс-полузащитник «Бордо» и сборной России рассказал о сложностях игры в Марселе, уровне соперников нашей команды и важности ее выступления.«Головин может стать не только чемпионом России, но и Англии, как Смертин»«Головин может стать не только чемпионом России, но и Англии, как Смертин»Накануне Евро Сергей Васютин – тренер, подготовивший уже второго игрока для сборной, – рассказал Sovsport.ru о перспективах игрока.Инфантино объявил Алексея Смертина послом ЧМ-2018Президент Международной Федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил сертификат посла чемпионата мира 2018 года бывшему капитану сборной России Алексею Смертину.Золотодобытчики. Российские игроки и тренеры, бравшие трофеи за границейЗолотодобытчики. Российские игроки и тренеры, бравшие трофеи за границейПосле чемпионства «Легии» Черчесова Sovsport.ru вспомнил о других заметных российских игроках и тренерах, бравших трофеи за границей.Смертин вместе с известными футболистами встретился с президентом ФИФА ИнфантиноВстреча состоялась в Мехико, где проходит конгресс ФИФА.Алексей Смертин: Сыграл с Йерро и Каннаваро. Мы были не слишком надежныАлексей Смертин: Сыграл с Йерро и Каннаваро. Мы были не слишком надежныЭкс-полузащитник сборной России – о матче звезд на стадионе «Ацтека» в Мексике.Алексею Смертину исполнился 41 годАлексею Смертину исполнился 41 годСегодня отмечает день рождения бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.«По тестам вроде был готов, а на деле – не совсем». Дневник марафонца Смертина«По тестам вроде был готов, а на деле – не совсем». Дневник марафонца СмертинаВчера бывший футболист сборной России Алексей Смертин пробежал марафон в Лондоне.Алексей Смертин финишировал на Лондонском марафонеАлексей Смертин финишировал на Лондонском марафонеБывший футболист сборной России Алексей Смертин занял 527-е место на лондонском марафоне-2016 в возрастной категории от 40 до 44 лет.

Алексей Смертин
Алексей Смертинвсе новости

Cпецпредложение