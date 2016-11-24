Сергей Светлаков: Выход книги Смертина – это событие
Известный шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от предстоящего выхода книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».
– Если человек талантлив – он талантлив во всем. Так вот, это не про Лешу. Он талантлив в двух вещах: он умеет играть в футбол, а также умеет очень глубоко думать и изъяснять свои мысли красивым литературным языком. Поэтому выход книги для меня является событием, – рассказал Светлаков в интервью «Советскому спорту».
Презентация книги Алексея Смертина состоится в редакции «Советского спорта» 6 декабря в 18:30 мск.
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