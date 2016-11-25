Хабиб Нурмагомедов: Женщины в нашей команде есть, но они дома

Претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, найдется ли в его новой команде Eagles MMA Team место для представительниц прекрасной половины человечества.

– Женщины в нашей команде есть, но они дома, – сказал Нурмагомедов на правах президента клуба Eagles.

Кроме того российский боец рассказал, как будет проходить отбор бойцов в команду.

– У нас в клубе будет наблюдательный совет. Мы будем принимать решение, кого брать в команду. Решение буду принимать не только я. Любой человек нуждается в совете. У нас монополии не будет в руководстве. Будем тщательно выбирать бойцов.

В команду уже вошли многие именитые бойцы, в числе которых Расул Мирзаев, Витаkий Минаков, Сергей Павлович, Али Багаутинов, Ислам Махачев и многие другие.