Мария Сотскова: Рада, что установила личный рекорд

Российская фигуристка Мария Сотскова, занимающая второе место после короткой программы на заключительном этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, выразила удовлетворение тем, что ей удалось установить личный рекорд по набранным баллам в данном сегменте соревнований. Цитату Сотсковой приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Сотскова, выигравшая в нынешнем сезоне серебро на этапе «Гран-при» в Париже, гарантирует себе выход в финал серии, если займет в Японии как минимум второе место.

«Я довольна своим прокатом и довольна оценками. Рада, что установила личный рекорд, - сказала Сотскова на пресс-конференции. – Однако выступление было не таким уж и хорошим, я могу кататься лучше и буду к этому стремиться».

Сотскова отстает от лидирующей Анны Погорилой на 1,60 балла и опережает занимающую третье место японку Сатоко Мияхару на 5,76 балла.