Организаторы турнира в Петербурге ведут консультации по поводу участия Шараповой в выставочном матче

Оргкомитет женского теннисного турнира Spb Ladies Trophy-2017 работает над приглашением Марии Шараповой на выставочный матч в рамках турнира, сообщил гендиректор соревнований Александр Медведев.

- Мы ведем консультации с теми, кто имеет право решать. Не хочу забегать вперед. Если возможность появится, и у Марии будет желание предстать перед петербургской публикой, мы этим шансом воспользуемся, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление мельдония в начале сезона-2016, после сокращения срока отстранения сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.

Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля 2017-го.