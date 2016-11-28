Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - три

Защитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.



В ст. 94, п. 4 дисциплинарного регламента РФС сказано, что «если нарушение, указанное в части 2 и в части 3 настоящей статьи (умышленный толчок, удар – Прим. ред.) повлекло травму соперника, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на шесть матчей».

При этом отмечается, что «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями имеет возможность принимать участие в тренировках и/ или матчах по истечении пятнадцати дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к лицу, совершившему нарушение применяется санкция в виде дисквалификации на три матча».

Газинский, как известно, получил перелом носа. И если КДК решит, что Гарсия умышленно нанес травмы сопернику, то испанец получит семь матчей дисквалификации. Гарсия не был удален арбитром, но «Краснодар» направил обращение в КДК, где есть медицинское заключение и видео эпизода. На основе этого этот эпизод будет рассмотрен на заседании.

Что касается игрока ЦСКА Понтуса Вернблума, который грубо сыграл против Серхио Санчеса из «Рубина», то шведу грозит до трех матчей дисквалификации по ст. 94, п. 2 – «использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, наказываемое удалением, если такое нарушение не повлекло травму соперника».

Санчес травму не получил, игру, как и Вернблум, не получивший карточки, игру продолжил. Но этот эпизод отражен в рапорте инспектора, на основании которого этот эпизод включен в повестку дня заседания КДК.