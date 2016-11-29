Анатолий Карпов: То, что будет происходить на тай-брейке - это уже не шахматы. Так определяют чемпиона двора
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подверг критике формулу розыгрыша мирового первенства.
- То, что будет происходить на тай-брейке - это уже не шахматы. Не правильно определять таким образом чемпиона мира. Быстрые шахматы - это еще куда ни шло. Но блиц, а потом, при случае, «армагеддон» - это глупость. Так можно определить чемпиона двора, а не чемпиона мира. Это чудовищная выдумка, не имеющая ничего общего со здравым смыслом.
В крайнем случае, надо проводить тай-брейк, в котором шесть партий в быстрые шахматы. Или играть до первой победы. Это больше похоже на шахматы, - заявил Карпов.
Напомним, 12 партий с классическим контролем времени завершились с равным счетом - 6:6. Соперники выиграли по одной партии.
Тай-брейк состоится 30 ноября, в день рождения Магнуса.
Тай-брейк на день рождения «викинга». Что произойдет на решающем отрезке матча Карлсен - Карякин