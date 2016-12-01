КХЛ. «Амур» - ЦСКА, «Куньлунь» - СКА и другие матчи

читайте также

«Куньлунь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» примет СКА из Санкт-Петербурга.

Эдуард Занковец: Наш игрок сам дополз до лавки. Это хороший пример хоккеистам, которые не умеют терпеть боль Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал эпизод в матче между московским «Динамо» и «Барысом», когда судьи не стали останавливать матч из-за травмы Брэндона Боченски.

Александр Еременко: У меня хороший пондус? Это вы о чем?! (видео) Как корреспондент «Советского спорта» обучал голкипера московского «Динамо» Александра Еременко хоккейной терминологии.

Хет-трик Окулова принес «Сибири» выездную победу над «Слованом» Хоккеисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение «Словану» из Братиславы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Кузня» на выезде одолела «Медвешчак» Хоккеисты хорватского «Медвешчака» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли «Металлургу» из Новокузнецка.

Александр Еременко: Хотим, чтоб люди на трибунах увидели, что мы прибавляем Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.

Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентов Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.

Эдуард Занковец: Динамовцы нас наказали за упущенный шанс в большинстве Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:3.

КХЛ. «Локомотив» обыграл «Югру», «Витязь» одолел «Автомобилист» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

Игорь Захаркин: Сегодня частично проснулось наше стремление забрасывать шайбы Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским «Динамо».

Для «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждать Бело-голубые начали заочную битву за плей-офф уверенной победой над «Барысом» – 3:0.

«Витязь» удержал победу в матче с «Автомобилистом» Хоккеисты подмосковного «Витязя» на домашней арене переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:2.

Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса» Хоккеисты московского «Динамо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ казахский «Барыс» со счетом 3:0.

«Югра» с минимальным счетом уступила в гостях «Локомотиву» В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Югру» со счетом 1:0.

«Салават» на выезде уверенно переиграл рижское «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в гостях уверенно переиграли рижское «Динамо» со счетом 3:0.

Борис Майоров: Мозякин с каждым годом прибавляет. И этому феномену есть простое объяснение Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о лучшем бомбардире КХЛ, 35-летнем капитане магнитогорского «Металлурга» Сергее Мозякине.

Александр Кожевников: Как-то я выпил шампанского перед игрой Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал разрыв контрактов Михаила Анисина и Андрея Первышина с новокузнецким «Металлургом»

Миронов не сыграет с «Барысом», а станет героем фотосессии Защитник «Динамо» и сборной России Андрей Миронов не сможет выйти на лед в матче с «Барысом» из-за травмы руки.

ЦСКА на Дальнем Востоке будет жить по московскому времени Московские армейцы улетели в турне по Дальнему востоку, где не собираются изменять привычному временному графику.