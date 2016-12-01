КХЛ. «Амур» - ЦСКА, «Куньлунь» - СКА и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
1 декабря
Матч
Место и дата
01 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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