Роналду пожертвовал 3 млн евро семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не остался в стороне от трагедии, которая произошла с бразильским клубом «Шапекоэнсе».



По информации издания Talkingbaws, 31-летний футболист пожертвовал семьям погибших игроков 3 млн евро.



«Шокирован той трагедией, что случилась с «Шапекоэнсе». Я солидарен с членами семей и друзьями всех жертв этой катастрофы», – заявил Криштиану.



Накануне стало известно, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Однако, его родственники опровергли эту информацию.

Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.



