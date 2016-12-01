Кононов не возглавит ЦСКА, если армейцы решат сменить тренера

По информации «Советского спорта», Олег Кононов, которого называли среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода со своего поста Леонила Слуцкого, не возглавит армейский клуб.

В среду экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, выступая перед слушателями в Международной школе спортивного менеджмента, заявил, что может определиться с новым местом работы в ближайшее время.

- Мое будущее? Может, что-то прояснится на днях. А, может, через месяц. Сказать, где буду работать, мне пока сложно, - отметил Кононов.

Ранее сообщалось, что Кононов является одним из претендентов на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода со своего поста Леонида Слуцкого. Однако по данным «Советского спорта», бывший главный тренер не возглавит армейцев. Таким образом, основными претендентами на то, чтобы стать главным тренером красно-синих, если нынешний главный тренер все-таки покинет клуб, являются Виктор Гончаренко и Александр Гришин.