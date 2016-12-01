Зинэтула Билялетдинов: Нам надо разобраться, почему мы так сыграли

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Нам надо разобраться, почему мы так сыграли. Видимо, что-то мы сделали неправильно.

- В моменте со вторым голом «Сочи» была грубая ошибка.

- Мы разберемся.

- Почему не играл Федор Малыхин?

- Заболел.

- Как оцените игру Пайгина?

- Пока не могу оценить. Он старался. Но Пайгин давно не играл. Ему было непросто.

В составе победителей отличились Александр Мерескин, Егор Морозов и Андрей Костицын. У «Ак Барса» гол в активе Владимира Ткачева.

Сочинский клуб набрал 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Ак Барса» 76 очков и третье место на Востоке.