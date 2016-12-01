Вячеслав Буцаев: Поздравляю ребят с победой над одним из лидеров нашего чемпионата

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хотел бы поздравить ребят с победой и с хорошей игрой против одного из лидеров не только Восточной конференции, но и всего нашего чемпионата. Сегодня ребята молодцы.

В составе победителей отличились Александр Мерескин, Егор Морозов и Андрей Костицын. У «Ак Барса» гол в активе Владимира Ткачева.

Сочинский клуб набрал 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Ак Барса» 76 очков и третье место на Востоке.