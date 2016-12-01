«Авангард» на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Авангардом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Авангарда».
В составе победителей отличились Егор Мартынов, Дэвид Бут, который сделал дубль, и Михаил Юньков. У «Медвешчака» гол в активе Терри Гальярди.
«Авангард» набрал 71 очко и занимает восьмое место на Востоке. У «Медвешчака» 44 очка и 11-е место на Западе.
Со всеми результатами сегодняшнего игрового дня вы можете ознакомиться здесь.
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Авангард - 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Голы:
Мартынов (Соботка, Бут), 0:19 (0:1). Бут (Соботка, Бурдасов), 6:07 (0:2). Бут (Пьянов), 12:19 (0:3). Гальярди (Геноуэй, Крейчик), 38:00 (1:3 - бол.). Юньков (Анелёв, Пьянов), 51:34 (1:4).
Место и дата
01 декабря 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция