«Авангард» на выезде обыграл «Медвешчак»

Гиртс Анкипанс: Были близки к тому, чтобы победить, но, наверное, не заслужили

Главный тренер «Торпедо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.