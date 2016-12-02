Денис Шафиков победил Ричарда Комми и стал обязательным претендентом на титул IBF

Российский боксер Денис Шафиков победил в рейтинговом поединке ганца Ричард Комми.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В итоге судьи отдали победу российскому боксеру, который стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг). Счет судейских записок: 115-114, 112-115, 116-112.



Таким образом, теперь на счету Шафикова 38 побед (21 досрочно), 2 поражения и 1 ничья. На счету Комми 24 победы (22 досрочно) и 2 поражения.

Напомним, что чемпионом по этой версии является небитый американец Роберт Истер-младший.