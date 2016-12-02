Денис Шафиков победил Ричарда Комми и стал обязательным претендентом на титул IBF
Российский боксер Денис Шафиков победил в рейтинговом поединке ганца Ричард Комми.
Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В
итоге судьи отдали победу российскому боксеру, который стал обязательным
претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе (до
61,2 кг). Счет судейских записок: 115-114, 112-115, 116-112.
Таким образом, теперь на счету Шафикова 38 побед (21 досрочно), 2 поражения и 1 ничья. На счету Комми 24 победы (22 досрочно) и 2 поражения.
Напомним, что чемпионом по этой версии является небитый американец Роберт Истер-младший.
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