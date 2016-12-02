Рижское «Динамо» обыграло «Магнитку» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» дома обыграло магнитогорский «Металлург» (4:3Б) в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей дубль оформил Микс Индрашис и одним голом отметился Оскар Цибульскис, а победный буллит оформил Гинтс Мейя. У гостей шайбы забросили Томаш Филиппи, Сергей Мазякин и Денис Зарипов.

После этого матча рижская команда с 31-м очком занимает 14-е место в Западной конференции, а «Металлург» несмотря на поражение, лидирует на Востоке, имея в активе 78 очков.

В следующем туре «Динамо» 4 декабря примет «Трактор», а команда из Магнитогорска в этот же день сыграет на выезде с минским «Динамо».

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