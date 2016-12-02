Рижское «Динамо» обыграло «Магнитку» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» дома обыграло магнитогорский «Металлург» (4:3Б) в серии послематчевых буллитов.
В составе победителей дубль оформил Микс Индрашис и одним голом отметился Оскар Цибульскис, а победный буллит оформил Гинтс Мейя. У гостей шайбы забросили Томаш Филиппи, Сергей Мазякин и Денис Зарипов.
После этого матча рижская команда с 31-м очком занимает 14-е место в Западной конференции, а «Металлург» несмотря на поражение, лидирует на Востоке, имея в активе 78 очков.
В следующем туре «Динамо» 4 декабря примет «Трактор», а команда из Магнитогорска в этот же день сыграет на выезде с минским «Динамо».
Регулярный
чемпионат
КХЛ
Матч
Динамо Р - Металлург Мг - 4:3 Б. (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Цибульскис 7:55 (1:0). Филиппи (Осала), 23:22 (1:1). Мозякин (Зарипов, Антипин), 24:24 (1:2). Индрашис (Дарзиньш), 31:50 (2:2). Индрашис (Дарзиньш, Бичевскис), 37:19 (3:2). Зарипов (Мозякин, Коварж), 58:17 (3:3).
Победный буллит:
Мейя - 4:3.
Место и дата
02 декабря 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция