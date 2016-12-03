«Кузня» на выезде переиграла «Слован», одержав третью победу подряд

Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» на выезде добились победы по буллитам над братиславским «Слованом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе хозяев по шайбе забросили Андрей Месарош, Томаш Кундратек, Кайл Чипчура и Михал Глинка. У гостей отличились Игнат Земченко, Никита Язьков, Федор Полищук и Алексей Разумов. Решающий буллит на свой счет записал Евгений Соловьев.

Таким образом, «Кузня» одержала третью победу подряд, набрала 26 очков и осталась на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» осталось 43 очка. Он на Западе идет 12-м.

В своих следующих матчах «Металлург» 5 декабря в гостях сыграет с «Сибирью», а «Слован» 3 декабря примет «Авангард».