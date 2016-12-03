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«Кузня» на выезде переиграла «Слован», одержав третью победу подряд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» на выезде добились победы по буллитам над братиславским «Слованом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе хозяев по шайбе забросили Андрей Месарош, Томаш Кундратек, Кайл Чипчура и Михал Глинка. У гостей отличились Игнат Земченко, Никита Язьков, Федор Полищук и Алексей Разумов. Решающий буллит на свой счет записал Евгений Соловьев.

Таким образом, «Кузня» одержала третью победу подряд, набрала 26 очков и осталась на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» осталось 43 очка. Он на Западе идет 12-м.

В своих следующих матчах «Металлург» 5 декабря в гостях сыграет с «Сибирью», а «Слован» 3 декабря примет «Авангард».

Матч

Слован - Металлург Нк - 4:5 Б. (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Месарош 5:01 (1:0 - бол.). Земченко 9:14 (1:1 - бул.). Язьков (Полищук, Арбузов), 11:13 (1:2). Кундратек (Смоленак), 25:19 (2:2 - бол.). Полищук (Вихарев, Арбузов), 31:56 (2:3). Чипчура (Еглич), 42:58 (3:3). Разумов (Лямкин), 53:44 (3:4 - мен.). Глинка (Вопелка, Садецки), 54:07 (4:4).

Победный буллит:

Соловьёв - 4:5.

Место и дата

02 декабря 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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