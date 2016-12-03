Менеджер Шафикова: Денис оспорит титул IBF с Истером, предварительно, в конце февраля в США

Менеджер российского боксера Дениса Шафикова Алексей Васильев сообщил, что его клиент проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против американца Роберта Истера-младшего, предварительно, в конце февраля в США.

«Детали не обсуждали. Если будут торги и найдутся люди, которые готовы поддержать российский бокс, то мы готовы участвовать в торгах и забрать этот бой в Россию. Было бы идеально, если, допустим, бой прошел в Башкирии. Истер очень похож на Комми, но чуть выше и жестче. Я более чем уверен, если бой удастся забрать в Россию, у Дениса есть все шансы победить. А если бой будет в Америке, то может получиться то же самое, что в бою между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом», - приводит «Р-Спорт» слова Васильева.

В пятницу Шафиков в Москве раздельным решением судей победил Ричарда Комми и стал обязательным претендентом на пояс IBF в легком весе. Для 31-летнего Шафикова это будет третья возможность завоевать титул IBF, ранее россиянин дважды терпел поражения в чемпионских боях. Шафиков провел 41 бой, одержал 38 побед при двух поражениях и одной ничьей. Для Комми эта неудача стала второй при 24 победах, первое поражение ганский боксер потерпел в бою с Робертом Истером-младшим.