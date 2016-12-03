Сергей Хусаинов: «Зениту» не дали очевидный пенальти
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о спорных моментах в матче
17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Зенит» (0:0).
- Был пенальти на Кокорине на 73-й минуте?
- Какие тут вопросы? Кокорин принимает мяч на грудь в штрафной площади. Навас вступает в борьбу, но прыгает не вверх, как это нужно делать, а вперед и вверх, - говорит Хусаинов. - Естественно, он опаздывает и валится на спину Кокорина, роняя форварда «Зенита» на газон. Очевидный фол в штрафной площади, к бабке не ходи - пенальти. Мешков располагался здорово, все видел. Но по ходу матча он точно такие же эпизоды за пределами штрафной не свистел. Думаю, он просто не знает анатомию единоборств в футболе. Весь матч это проскакивало. Уверен, никакой боязни поставить пенальти в ворота «Ростова» не было. Он просто так судит.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция