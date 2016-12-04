Сборная России сыграет контрольный матч с бельгийцами, заплатив сопернику 300 тысяч евро
Футболисты сборной
России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 с большей долью
вероятности сыграют контрольный матч с командой Бельгии, сообщает Le Soir.
Встреча, скорее
всего, пройдет в Сочи. Второй вариант – Москва. Российская сторона возьмет на
себя все расходы на проезд и проживание сборной Бельгии, которая, кроме того,
получит 300 тысяч евро. Подписание договора о проведении контрольного матча
должно быть объявлено в начале следующей недели.
Напомним, что
ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявлял, что
стадион «Фишт» в Сочи может быть открыт матчем с бельгийцами, а на открытии
стадиона «Лужники» Россия сыграет с одной из топовых команд мира.
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