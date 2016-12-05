Борис Майоров: Здорово, что Знарок вызвал в сборную России и опытных игроков, и молодежь
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала.
- Мне вообще очень нравится, что в нынешнем составе собраны и опытные игроки и молодежь, которая себя хорошо проявила на Кубке Карьяла, - заявил Борис Майоров. - И пусть состав расширенный и не все попадут в итоге на турнир. Но признанным звездам придется побороться за место в команде. А молодым тренеры показали – мы о вас не забыли. Вы в сборной. Это правильный шаг.
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