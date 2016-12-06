Михаил Вартапетов: Зе Луиш, Комбаров и Боккетти восстановятся к зимним сборам
Руководитель медицинского департамента «Спартака», покидая заседания совета директоров клуба, рассказал, когда ждать возвращения в строй травмированных игроков.
- Совет директоров одобрил нашу работу, все прошло хорошо, - говорит Вартапетов.
- Что с травмированными игроками?
- Зе Луиш, Комбаров и Боккетти будут готовы к полноценной работе на зимних сборах. По Таски чуть позже дам информацию. Сейчас мы его обследуем в Москве. Есть ли проблемы со связками? Пока о точном диагнозе говорить не будем.
- Года три-четыре назад у команды была большая травматичность, повторные операции случались. Теперь стало лучше. С чем это связано?
- Тогда была какая-то неразбериха. Это был тот период времени, когда я работал врачом команды, а департамента как такового не существовало. От совета директоров исходила инициатива по созданию единого центра, чтобы было понятно, кто за что отвечает. Сейчас все организовано, это дает свои первые результаты.
- В начале сезона сменился тренер. В связи с этим работа медицинского штаба корректируется?
- Конечно. Характер тренировок меняется. И этот процесс идет совместно с врачами. И по всем статистическим показателям количество травм снижено по сравнению с предыдущими годами.
После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.