Михаил Вартапетов: Зе Луиш, Комбаров и Боккетти восстановятся к зимним сборам

- Что с травмированными игроками? - Зе Луиш, Комбаров и Боккетти будут готовы к полноценной работе на зимних сборах. По Таски чуть позже дам информацию. Сейчас мы его обследуем в Москве. Есть ли проблемы со связками? Пока о точном диагнозе говорить не будем.

- Года три-четыре назад у команды была большая травматичность, повторные операции случались. Теперь стало лучше. С чем это связано?

- Тогда была какая-то неразбериха. Это был тот период времени, когда я работал врачом команды, а департамента как такового не существовало. От совета директоров исходила инициатива по созданию единого центра, чтобы было понятно, кто за что отвечает. Сейчас все организовано, это дает свои первые результаты.

- В начале сезона сменился тренер. В связи с этим работа медицинского штаба корректируется?

- Конечно. Характер тренировок меняется. И этот процесс идет совместно с врачами. И по всем статистическим показателям количество травм снижено по сравнению с предыдущими годами.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.