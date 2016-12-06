«Спартак» может вернуть Романа Шишкина уже зимой

Московский «Спартак» уже в зимнее трансферное окно может пополниться своим бывшим футболистом Романом Шишкиным, ныне выступающим в составе столичного «Локомотива».

«Каррере необходимо усиление на правом фланге обороны. Приоритет – защитник с российским паспортом. Одна из главных целей – Роман Шишкин. Трансфер может осуществиться уже этой зимой», – рассказал «Советскому спорту» источник, близкий к «Спартаку».

Если верить сайту transfermarkt.de, срок действия соглашения 29-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2017 года. Если до того момента он не продлит контракт, уже в июле он сможет на правах свободного агента выбрать себе любой клуб и присоединиться у нему бесплатно. Переговоры о переходе он может начинать вести уже с 1 января 2017 года.

Это же может заставить «Локомотив» расстаться с футболистом уже зимой, если поступит выгодное предложение. В подобной ситуации команды склонны отпускать игроков за минимальную компенсацию, чтобы не отдавать их бесплатно через полгода.

На данный момент трансферная стоимость Шишкина оценивается в 3 миллиона евро. С 25 сентября футболист появлялся на поле лишь в трех матчах «Локомотива» из девяти, в которых он провел в игре всего 146 минут. На правом фланге защиты в последнее время его место занимает Ренат Янбаев.