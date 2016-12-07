«Шапекоэнсе» отказался от трехлетней защиты от вылета из серии А

Бразильский «Шапекоэнсе», несмотря на трагедию, которая унесла жизни большинства игроков команды, следующий сезон намерен отыграть на общих условиях.

Ранее стало известно, что бразильские клубы предлагают оставлять «Шапекоэнсе» в элите при любых результатах на протяжении трех следующих сезонов. Даже если бы команда три года подряд была последней в чемпионате, она бы не вылетала в серию В.

Впрочем, как сообщает Globoesporte, клуб решил отвергнуть это предложение. Впрочем, такая инициатива исходила только от клубов, Конфедерация футбола Бразилии такой вариант не упоминала.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После крушения колумбийский клуб первым подал просьбу признать «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана.



