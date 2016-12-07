Сергей Прядкин: Черчесов попросил закончить следующий сезон 12-13 мая
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил
завершить сезон 2017/2018 в РФПЛ 12-13 мая. Об этом сообщил президент лиги
Сергей Прядкин.
«Сегодня я получил
бумагу, подписанную главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и
генеральным директором РФС Александром Алаевым. В ней есть ряд просьб, которые
мы рассмотрим на общем собрании лиги; в основном они касаются сезона-2017/18.
Так, сборная попросила, чтобы последний тур чемпионата-2017/18 прошел 12-13 мая.
Поэтому, вероятно, придется начать чемпионат раньше. Этот вопрос, скорее всего, мы будем рассматривать на общем собрании лиги», - цитирует Прядкина ТАСС.
Просьба Черчесова связана с необходимостью
подготовиться к чемпионату мира 2018 года.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи
турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград,
Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и
Екатеринбург. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что проведение
матчей чемпионата мира в Чечне невозможно.