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Сергей Прядкин: Черчесов попросил закончить следующий сезон 12-13 мая

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил завершить сезон 2017/2018 в РФПЛ 12-13 мая. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

«Сегодня я получил бумагу, подписанную главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым. В ней есть ряд просьб, которые мы рассмотрим на общем собрании лиги; в основном они касаются сезона-2017/18. Так, сборная попросила, чтобы последний тур чемпионата-2017/18 прошел 12-13 мая.

Поэтому, вероятно, придется начать чемпионат раньше. Этот вопрос, скорее всего, мы будем рассматривать на общем собрании лиги», - цитирует Прядкина ТАСС.

Просьба Черчесова связана с необходимостью подготовиться к чемпионату мира 2018 года.  Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что проведение матчей чемпионата мира в Чечне невозможно.


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