Россия уступила Румынии на женском чемпионате Европы по гандболу

Матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Румынии завершился победой румынских гандболисток. Итоговый счет матча – 22:17 в пользу сборной Румынии.

Напомним, что в своем первом матче на турнире сборная России обыграла Хорватию – 32:26. Пока что Россия находится на третьем месте в группе D. Турнирное положение после второго тура определится по итогам матча сборных Норвегии и Хорватии. У россиянок, норвежек и румынок по два очка, но у Норвегии матч в запасе.

9 декабря Россия сыграет с Норвегией. Начало матча в 22:45 по Москве.

Хельсингборг (Швеция)



Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Группа D

2-й тур

Россия – Румыния – 17:22