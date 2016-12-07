Россия уступила Румынии на женском чемпионате Европы по гандболу
Матч
чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Румынии
завершился победой румынских гандболисток. Итоговый счет матча – 22:17 в пользу
сборной Румынии.
Напомним, что
в своем первом матче на турнире сборная России обыграла Хорватию – 32:26. Пока
что Россия находится на третьем месте в группе D. Турнирное
положение после второго тура определится по итогам матча сборных Норвегии и
Хорватии. У россиянок, норвежек и румынок по два очка, но у Норвегии матч в
запасе.
9 декабря
Россия сыграет с Норвегией. Начало матча в 22:45 по Москве.
Хельсингборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Группа D
2-й тур
Россия – Румыния – 17:22
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