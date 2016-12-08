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ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Гарри Кейна
Гол Гарри КейнаИсточник: Reuters

Футболисты английского «Тоттенхэма» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов одержали волевую победу над московским ЦСКА.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на 33-й минуте после точного удара Алана Дзагоева. Спустя пять минут Деле Алли равенство восстановил, а Гарри Кейн вывел «шпор» вперед в компенсированное к первому тайму время. На 78-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился автоголом.

Матч против «Тоттенхэма» стал для голкипера армейского клуба 43-м в Лиге чемпионов подряд, в котором он пропустил как минимум один мяч.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал семь очков, финишировав третьим в квартете. Английский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел наставник Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.

Напомним, что «Тоттенхэм» и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - ЦСКА.

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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