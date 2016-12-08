ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы
Футболисты
английского «Тоттенхэма» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги
чемпионов одержали волевую победу над московским ЦСКА.
Встреча группы Е,
прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в
пользу хозяев. Гости вышли вперед на 33-й минуте после точного удара Алана Дзагоева.
Спустя пять минут Деле Алли равенство восстановил, а Гарри Кейн вывел «шпор»
вперед в компенсированное к первому тайму время. На 78-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился автоголом.
Матч против «Тоттенхэма»
стал для голкипера армейского клуба 43-м в Лиге чемпионов подряд, в котором
он пропустил как минимум один мяч.
Таким образом, «Тоттенхэм»
набрал семь очков, финишировав третьим в квартете. Английский
клуб продолжит выступление в Лиге Европы. У ЦСКА осталось три очка. Московский
клуб, во главе которого последний матч провел наставник Леонид Слуцкий,
завершил еврокубковую кампанию.
Напомним, что
«Тоттенхэм» и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - ЦСКА.
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция