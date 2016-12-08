Леонид Слуцкий: Дзагоев может продолжить карьеру где угодно
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе ряда английских команд к полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву.
- Дзагоев дал интервью британской Dayli Mail, где сказал, что не прочь поиграть в Англии, где им якобы интересуются несколько команд.
- Алан - один и лучших игроков российского чемпионата. Не вижу ничего удивительного в том, если он продолжит карьеру где-то за рубежом. Но сегодня был не самый показательный матч. Все-таки у Дзагоева недавно была травма, он еще не готов на сто процентов.
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция