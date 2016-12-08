WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.

В WADA cчитают, что перед тем, как назначить Исинбаеву, Россия должна была проконсультироваться со всемирным агентством, передает AP.

«WADA ожидало, что российская сторона будет консультироваться с агентством по важным вопросам, включая круг полномочий совета, структуру агентства, до назначения лиц на эти роли, как предписывалось «дорожной картой», предоставленной РУСАДА в ноябре», - говорится в заявлении агентства.

Напомним, летом Исинбаева заявила, что не понимает, на каком основании российским спортсменам, не уличенным в применении допинга, запретили участие в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

«Мы были отстранены бездоказательно, нагло и грубо. Нам не дали шанса доказать свою правоту», - сказала Исинбаева на официальном мероприятии в Кремле.

Напомним, 9 декабря будет представлена вторая часть доклада анадского юриста Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию WADA, расследующую допинговые случаи в российском спорте.