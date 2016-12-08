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Пловец Сухоруков сделал предложение Мамун на олимпийском балу (фото)

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Сухоруков и Маргарита Мамун
Александр Сухоруков и Маргарита МамунИсточник: «Советский спорт»

Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал.

На бал пришла олимпийская чемпиона Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун в сопровождении своего молодого человека пловца Александра Сухорукова.

Когда спортсменка закончила давать интервью журналистам, Александр внезапно встал на одно колено и сделал гимнастке предложение руки и сердца. На что Маргарита ответила согласием.

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