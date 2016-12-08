Пловец Сухоруков сделал предложение Мамун на олимпийском балу (фото)

читайте также

День в истории. Маргарите Мамун – 21 год 1 ноября свое 21-е день рождения отмечает российская гимнастка, олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун.

Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программы Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.

«Зенит» - «Амкар». Фанаты хозяев поздравили призеров и победителей Олимпиады из Петербурга Болельщики «Зенита» на матче против «Амкара» растянули поздравительный баннер для обладателей медалей Олимпиады в Рио.

Маргарита Мамун: Тренер сказала – из-за тебя я не снимала шляпу дачника! Олимпийская чемпионка - о соперничестве и дружбе, о напутствиях и суевериях, а еще о том, почему Ирина Винер сравнила ее с Натали Портман.

Маргарита Мамун: Водительских прав у меня нет. Поэтому подаренный автомобиль забрала с близкими Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун рассказала о том, как забила автомобиль BMW X3, который был ей подарен на чествовании победителей и призеров Олимпийских Игр.

Маргарита Мамун: Уже 6 сентября буду выступать на клубном чемпионате мира Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун рассказала о том, как ее угощали на Олимпиаде, и назвала сроки своей следующего выступления.

Маргарита Мамун: Два года назад обо мне начали снимать фильм Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун рассказала о том, что в Польше выйдет документальный фильм, который будет посвящен ей.

Маргарита Мамун: Ирина Винер помогла мне с речью на чествовании Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун рассказала о том, как она готовилась к чествованию российских чемпионов и призеров Олимпийских игр, которое прошло в четверг в Кремле.

Маргарита Мамун в гостях у «Советского спорта»! Онлайн Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун посетила редакцию «Советского спорта».

Медведев поздравил гимнасток Маргариту Мамун и Яну Кудрявцеву с наградами Олимпиады в Рио Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун и серебряного призера Яну Кудрявцеву с завоеванными наградами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Амина Зарипова: У Мамун было сильнейшее обезвоживание перед Олимпиадой Амина Зарипова, тренер гимнастки Маргариты Мамун, рассказала о подготовке подопечной к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Виталий Мутко: Была бы моя воля, дал бы золотые медали и Мамун, и Кудрявцевой Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление российских гимнасток Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Виталий Мутко: Выступление Мамун на ОИ-2016 будет крайне сложно кому-то повторить Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление гимнастки Маргариты Мамун на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Тренер Мамун Амина Зарипова: До сих пор не верю в золотую медаль Риты на ОИ-2016 Тренер Маргариты Мамун Амина Зарипова поделилась впечатлениями от победы своей подопечной в многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Маргарита Мамун: Я люблю, я любима, я счастливый человек Практически в одно время сборная России выиграла 4 золотых медали. Маргарита Мамун победила в личном многоборье в художественной гимнастике.

Мамун стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, Кудрявцева завоевала серебро На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро(Бразилия) прошли соревнования по художественной гимнастике. Золото в индивидуальном многоборье завоевала россиянка Маргарита Мамун.

Кудрявцева лидирует на Олимпиаде после упражнений с мячом на Олимпиаде На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят соревнования по художественной гимнастике. После упражнений с мячом в личном многоборье лидирует россиянка Яна Кудрявцева.

Кудрявцева лидирует после упражнений с обручем на Олимпиаде, Мамун – вторая На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят соревнования по художественной гимнастике. После упражнений с обручем в личном многоборье лидирует россиянка Яна Кудрявцева.

Пока вы спали. Гедуев выиграл серебро, волейболисты уступили бразильцам Sovsport.ru – о самом интересном, что происходило во второй половине 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.