Леонид Тягачев: Будут еще проблемы с нашим участием в Олимпиаде в Пхенчхане

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предвидит проблемы с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.



Пока Макларен не убедится, что Игры в Сочи не имеют замен проб и других проблем, он действует только по документам Родченкова. В этой ситуации никто не отступится. И этими пробами занимался Родченков, в этом и проблема. В докладе Макларена нет ничего нового, мы предугадывали. Поэтому будут еще проблемы с нашим участием в Олимпиаде в Пхенчхане. Проблемы будут создаваться. И главной Макларен называет проблему, что государство вмешивается. То есть глупостью он занимается, а вот по пробам мы не знаем, - заявил Тягачев.

Отметим, что сегодня в Лондоне глава независимой комиссии WADA представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

