WADA выложило в интернет 1166 документов, использованных в расследовании Макларена

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства выложила в открытый доступ 1166 документов, которые использовал в своем расследовании глава независимой комиссии по Сочи-2014 Ричард Макларен.

Фамилии упомянутых в документах российских спортсменов были заменены на условные обозначения.

Отметим, что допинговые случаи не были зафиксированы в фигурном катании, горных лыжах, фристайле и санном спорте.

Сегодня в Лондоне глава независимой комиссии WADA представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Согласно его данным, 4 золотые медали были завоеваны россиянами на Играх в Сочи с нарушениями антидопинговых правил.

Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.