Павел Колобков: Никакого государственного заговора в России нет и быть не могло

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал вторую часть доклада Ричарда Макларена о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи.

- Господин Макларен произнес слова «государственный заговор». Это - ошибочная терминология. Никакого заговора в помине не было и быть не могло.

С отдельными нарушениями и даже, на мой взгляд, преступлениями, совершенными, в частности, господином Родченковым и его вероятными сподвижниками, российские правоохранительные органы разбираются. Хорошо бы, кстати, чтобы и в других странах с не меньшим упорством расследовали допускаемые там допинговые нарушения. С другой стороны, отрадно, что господин Макларен заметил наши действия по очищению российского спорта от допинга. Подчеркну, мы делаем это не под давлением, мы сами больше всех заинтересованы в чистоте спорта, - заявил Колобков.

Сегодня в Лондоне глава независимой комиссии WADA представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Согласно его данным, 4 золотые медали были завоеваны россиянами на Играх в Сочи с нарушениями антидопинговых правил.

Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.