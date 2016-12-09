Телеведущие «Матч-ТВ» сообщили о грядущих сокращениях в компании

В социальных сетях активно обсуждается новость, вброшенная несколькими комментаторами «Матч-ТВ», как нынешними, так и бывшими, о грядущих сокращениях, которые коснутся и ведущих, и самих каналов.

Первым спокойствие нарушил Константин Генич: «А что за хрень? Мне сейчас позвонили с РБК и говорят: как прокомментируете, что «Матч-ТВ» закрывает каналы «Игра», «Арена», «Футбол 3», «Наш спорт» и «Боец».

После этого развернулась бурная дискуссия, на что обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин заявил: «У вас грядут сокращения, парни».

Часть ведущих нишевых каналов уже остались без работы. Кирилл Гомельский, комментатор матчей по баскетболу и американскому футболу, сообщил сегодня «Советскому спорту», что после некоего звонка сегодня он был отстранён от всех дальнейших эфиров.