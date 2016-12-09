Михаил Чеканов: Женскую сборную России по хоккею оговорили. Мужиков у нас в команде нет
Бывший тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов
прокомментировал данные доклада Ричарда Макларена. В частности, он высказал свое
мнение про обвинения в адрес его команды, которой он руководил во время зимней
Олимпиады-2014 в Сочи.
«Оговорили без фамилий и доказательств.
Девчонок проверяют до, после и во время Олимпиады, какой может быть
разговор, яйца обрезаны, что ли? Мы заняли шестое место. Если бы
играли мужики, то, наверное, в призерах бы были. Если бы взяли
медали, можно было всех выстроить и проверить, кто у нас мужик.
У нас мужиков в команде нет. Можно придумать любую версию,
и в нее поверят. Вы посмотрите на фотографии наших девушек
из команды. Там все фотомодели.
Я, что ли, продавал девчонкам допинг?
Пока доклад не читал. Тем более с биохимией я не дружу, как
я мог продавать [препараты] вообще?! По крайней мере, когда Родченков
говорил, что пили «Мартини», я не знаю. У меня вся команда
пьяная была (смеется)», — цитирует Чеканова телеканал «360».
По данным комиссии Ричарда Макларена, пробы двух российских хоккеисток были подменены, в них обнаружена мужская ДНК. Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.