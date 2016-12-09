Михаил Чеканов: Женскую сборную России по хоккею оговорили. Мужиков у нас в команде нет

Бывший тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов прокомментировал данные доклада Ричарда Макларена. В частности, он высказал свое мнение про обвинения в адрес его команды, которой он руководил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

«Оговорили без фамилий и доказательств. Девчонок проверяют до, после и во время Олимпиады, какой может быть разговор, яйца обрезаны, что ли? Мы заняли шестое место. Если бы играли мужики, то, наверное, в призерах бы были. Если бы взяли медали, можно было всех выстроить и проверить, кто у нас мужик. У нас мужиков в команде нет. Можно придумать любую версию, и в нее поверят. Вы посмотрите на фотографии наших девушек из команды. Там все фотомодели.

Я, что ли, продавал девчонкам допинг? Пока доклад не читал. Тем более с биохимией я не дружу, как я мог продавать [препараты] вообще?! По крайней мере, когда Родченков говорил, что пили «Мартини», я не знаю. У меня вся команда пьяная была (смеется)», — цитирует Чеканова телеканал «360».

По данным комиссии Ричарда Макларена, пробы двух российских хоккеисток были подменены, в них обнаружена мужская ДНК. Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.