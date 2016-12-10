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«Югра» объявила о назначении Разина главным тренером

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

«Югра» по соглашению сторон расторгла контракты  с главным тренером Андреем Соколовым и его помощником Андреем Шаяновым. Новым наставником команды назначен  Андрей Разин, сообщается на официальном сайте клуба из Ханты-Мансийска. 

«Югра» потерпела семь поражений в восьми последних матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает 14-е место в Восточной конференции.

Напомним, 31 октября 43-летний Разин подал в отставку с поста главного тренера «Автомобилиста». Ранее он работал с «Ижсталью» и саратовским «Кристаллом» в ВХЛ. В качестве игрока, играя на позиции центрфорварда, Разин дважды становился чемпионом России и завоевывал серебро чемпионата мира 2002 года.

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