«Югра» объявила о назначении Разина главным тренером

«Югра» по соглашению сторон расторгла контракты с главным тренером Андреем Соколовым и его помощником Андреем Шаяновым. Новым наставником команды назначен Андрей Разин, сообщается на официальном сайте клуба из Ханты-Мансийска.

«Югра» потерпела семь поражений в восьми последних матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает 14-е место в Восточной конференции.

Напомним, 31 октября 43-летний Разин подал в отставку с поста главного тренера «Автомобилиста». Ранее он работал с «Ижсталью» и саратовским «Кристаллом» в ВХЛ. В качестве игрока, играя на позиции центрфорварда, Разин дважды становился чемпионом России и завоевывал серебро чемпионата мира 2002 года.