День в истории. Анатолию Канищеву – 45 лет!
11 декабря свое 45-летие отмечает бывший нападающий
владикавказской «Алании» и московского «Спартака» Анатолий Канищев.
Он является воспитанником воронежского футбола. Учился в
спортивной спецшколе, по окончании которой оказался в Центре олимпийской
подготовки при «Факеле».
По возвращении из армии Анатолий проходил сборы с основным
составом «Факела», во время которых согласился на переход в казахстанский
«Горняк». В первый сезон Канищев не забил ни гола, зато во втором – стал лучшим
бомбардиром команды
В 1994 году Канищев перешел в арзамасское «Торпедо» и помог
клубу подняться из второй лиги в первую. В апреле 1995-го во время
четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака-Алании» (0:3) внимание
на Канищева обратил наставник владикавказцев Валерий Газзаев.
29 апреля 1995-го Канищев дебютировал в составе «Алании» в
высшей лиге в матче против тюменского «Динамо-Газовика» (4:0). В 1998-1999
годах Канищев выступал за московский «Спартак», забив в 25 играх шесть мячей.
Анатолий Канищев – трехкратный чемпион России (1995, 1998,
1999).
В высшей лиге чемпионата России Анатолий Канищев сыграл 124
матча, забил 26 мячей. В активе Канищева три матча за сборную России.