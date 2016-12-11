День в истории. Анатолию Канищеву – 45 лет!

11 декабря свое 45-летие отмечает бывший нападающий владикавказской «Алании» и московского «Спартака» Анатолий Канищев.

Он является воспитанником воронежского футбола. Учился в спортивной спецшколе, по окончании которой оказался в Центре олимпийской подготовки при «Факеле».

По возвращении из армии Анатолий проходил сборы с основным составом «Факела», во время которых согласился на переход в казахстанский «Горняк». В первый сезон Канищев не забил ни гола, зато во втором – стал лучшим бомбардиром команды

В 1994 году Канищев перешел в арзамасское «Торпедо» и помог клубу подняться из второй лиги в первую. В апреле 1995-го во время четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака-Алании» (0:3) внимание на Канищева обратил наставник владикавказцев Валерий Газзаев.

29 апреля 1995-го Канищев дебютировал в составе «Алании» в высшей лиге в матче против тюменского «Динамо-Газовика» (4:0). В 1998-1999 годах Канищев выступал за московский «Спартак», забив в 25 играх шесть мячей.

Анатолий Канищев – трехкратный чемпион России (1995, 1998, 1999).

В высшей лиге чемпионата России Анатолий Канищев сыграл 124 матча, забил 26 мячей. В активе Канищева три матча за сборную России.