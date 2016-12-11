День в истории. Ари – 31 год!
11 декабря свой 31-й день рождения отмечает бразильский
нападающий «Краснодара» Ари.
Бразилец с семи лет торговал фруктами, а футболом начал
заниматься только в 15. Профессиональную карьеру Ари начал в 2004-м в составе клубе
«Аваи». В том же году он перешел в «Форталезу», в составе которой в 2005 году
он и дебютировал в чемпионате Бразилии.
С 2006-го Арии выступает в Европе. Сначала играл за шведский
«Кальмар», потом за голландский АЗ и московский «Спартак».
По окончании сезона 2012/13 «Спартак» предложил Ари продлить
контракт, но Ари отказался от него «из-за экономической составляющей» и перешел
в «Краснодар».
В составе «Спартака» Ари становилс серебряным призером РФПЛ
(сезон-2011/2012), а вместе с «Краснодаром» выигрывал бронзу (сезон-2014/2015)
и доходил до финала Кубка России в сезоне-2013/2014.