День в истории. Ари – 31 год!

11 декабря свой 31-й день рождения отмечает бразильский нападающий «Краснодара» Ари.

Бразилец с семи лет торговал фруктами, а футболом начал заниматься только в 15. Профессиональную карьеру Ари начал в 2004-м в составе клубе «Аваи». В том же году он перешел в «Форталезу», в составе которой в 2005 году он и дебютировал в чемпионате Бразилии.

С 2006-го Арии выступает в Европе. Сначала играл за шведский «Кальмар», потом за голландский АЗ и московский «Спартак».

По окончании сезона 2012/13 «Спартак» предложил Ари продлить контракт, но Ари отказался от него «из-за экономической составляющей» и перешел в «Краснодар».

В составе «Спартака» Ари становилс серебряным призером РФПЛ (сезон-2011/2012), а вместе с «Краснодаром» выигрывал бронзу (сезон-2014/2015) и доходил до финала Кубка России в сезоне-2013/2014.