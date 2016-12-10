Медведева победила в финале Гран-при в Марселе, Погорилая – третья
Евгения МедведеваИсточник: «Советский спорт»
В Марселе (Франция)
проходит финал Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании
победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.
По сумме короткой и
произвольной программы победительница набрала балла 227,66. Второй стала японка Сатоко
Мияхара (218,33). Еще одна российская фигуристка Анна Погорилая стала третьей (216,47). Россиянки
Мария Сотскова и Анастасия Радионова заняли, соответственно, пятое и шестое место.
Гран-при. Финал
Одиночное катание
Женщины
Итоговый результат
1. Евгения
Медведева (Россия) 227,66
2. Сатоко Мияхара (Япония) 218,33
3. Анна Погорилая (Россия) 216,47
4. Кэйтлин Осмонд (Канада) 212,45
5. Мария Сотскова (Россия) 198,79
6. Анастасия Радионова (Россия) 188,81
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